Syksyllä kadonneen Saara Arvan tapaukseen liittyy hämmentävä mysteeri: Miksi nainen ja hänen tapostaan epäilty mies liikkuivat Vesannossa? "Sukulaisia heillä ei siellä asu"

Viimeinen varma silminnäkijähavainto Arvasta on tehty Vesannon Horonkylällä syyskuun ensimmäinen päivä alkuillasta.

Poliisi tiedotti torstaina, että Arvan katoamista tutkitaan henkirikoksena. Taposta epäiltynä on vangittu helsinkiläinen keski-ikäinen mies.

– Kyllä he tuntevat toisensa, ja jonkinlainen suhde heillä oli. Tiedetään, että Arva ja mies ovat kesän aikana liikkuneet yhdessä Vesannon suunnalla. Miehellä on rikoshistoriaa, mutta ilmeisesti ei ihan lähiajoilta, rikosylikonstaapeli Antti Aamuvuori Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

– Esimerkiksi sukulaisia heillä ei siellä asu. Tutkitaan sitä, mikä tuonne Vesannolle on juuri vetänyt.

Aamuvuori sanoo, että Arvasta ja miehestä on tehty runsaasti havaintoja kesäkuusta lähtien Vesannon alueella.

Katoamisilmoitus jo syksyllä

Ruumista ei ole löydetty

Arva on 165 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hänellä on tummat hiukset. Tämän hetken tiedon mukaan Arvalla on ollut katoamisaikaan yllään harmaa huppari ja mustat housut sekä mahdollisesti musta pipo.