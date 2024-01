Hoksaatko kiinnittää huomiota vaatetukseesi talvisella automatkalla? Ammattilainen muistuttaa: "Avunsaanti saattaa kestää yllättävän kauan"

Vastaavasti erilaisiin suku- tai perhejuhliin, kuten häihin, hautajaisiin, ristiäisiin, näkee ihmisten usein lähtevän pelkissä juhlatamineissa mukaan lukien talvikeleillä varsin heppoiset juhlakengät. Niiden kanssa on muuten kiva odotella hinausautoa 20 asteen pakkasessa pari-kolme tuntia.

Moottorin sammuttua auto kylmenee pakkasella todella nopeasti. Avunsaanti taas saattaa kestää yllättävän kauan erityisesti kovilla pakkasilla, jolloin avuntarvitsijoita on paljon muitakin. Jotta kuljettaja ja matkustajat eivät kylmettyisi apua odottaessaan, pitää heillä aina olla keliin sopiva vaatetus varattuna matkaan mukaan.

Tuntuvatko toppavaatteet autossa tukalilta?

Paksut toppavaatteet saattavat kuitenkin tuntua tukalilta autossa silloin, kun matka sujuu suunnitelmien mukaan. Toppavaatteiden ei tarvitsekaan olla päällä vaan riittää, että sellaiset autosta löytyvät. Itse asiassa, kuljettajan tuntuma autoon ja sen liikkeisiin on parempi, kun ajaessa ei ole pynttäytynyt paksuihin toppavarusteisiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuljettaja aistii auton yllättävät liikkeet, sitä paremmat ovat hänen toimintamahdollisuutensa hallinnan menetyksen ehkäisemiseksi .

Kun toppavaatteet eivät ole päällä, on myös turvavyö kiinnittämisen jälkeen helppo kiristää tiukasti kehoa vasten vetämällä sen vinosta osasta yläviistoon. Käsin kunnolla kiristettynä turvavyö toimii varmimmin suunnitellulla tavalla – siitäkin huolimatta, että nykyaikaisissa autoissa käytetään myös turvavyön esikiristimiä.

Arjen realismia ei tietenkään ole, että takista luovuttaisiin lyhyillä matkoilla, auton ollessa kylmä. Tällöin toimivana ratkaisuna on takin avaaminen ja turvavyön pujottaminen sen sisäpuolelle. Myös takin liepeet on tällöin syytä vetää pois turvavyön lanneosan alta, minkä jälkeen kiristys tehdään samalla tavalla kuin ilman takkia ajettaessa. Kun vyö on tiukasti kiinni kehossa, se estää törmäystilanteessa tehokkaammin kuljettajaa joutumasta liian lähelle turvatyynyä tai paiskautumasta löysänä olevaa ohutta turvavyötä vasten. Jos vyö jätetään löysäksi paksun ja ilmavan toppatakin päälle, ovat nämä vaarat olemassa.