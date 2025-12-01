Opiskelija oli turmapäivänä ensimmäistä kertaa harjoittelemassa itsenäisesti rekalla.

Pohjois-Savon käräjäoikeus hylkäsi maanantaina kuolemantuottamussyytteen jutussa, jossa VR:n työntekijä kuoli tasoristeysturmassa.

Onnettomuus tapahtui vartioimattomassa tasoristeyksessä lastausalueella Kuopiossa helmikuussa 2024. Puutavarajuna törmäsi raiteille ajaneeseen rekkaan, ja ratapihatyöntekijä jäi puristuksiin rekan perävaunun renkaiden väliin.

Rekan kuljettaja oli tapahtuma-aikaan Savon ammattiopiston logistiikka-alan opiskelija, joka kuljetti oppilaitoksen puutavararekkaa. Hän oli turmapäivänä ensimmäistä kertaa itsenäisesti harjoittelemassa lastausalueella osana opintojaan.

Syyttäjä vaati miehelle ehdollista vankeutta. Syyttäjän mukaan mies laiminlöi erityisen varovaisuuden noudattamisen lähestyessään tasoristeystä ja lähti ylittämään risteystä, vaikka juna lähestyi. Näin mies huolimattomuudellaan aiheutti VR:n työntekijän kuoleman, syyttäjä katsoi.

Oikeus: Ohjeistus jäi epäselväksi

Käräjäoikeus oli syyttäjän kanssa samaa mieltä siitä, että mies syyllistyi liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. VR:n työntekijän kuolema oli kuitenkin oikeuden mukaan tapaturma.

Oikeuden mukaan asiassa jäi epäselväksi, millaisen ohjeistuksen rekan kuljettaja oli saanut opiskelupaikastaan lastausaluetta koskien. Tapausta selvittäneen Onnettomuustutkintakeskuksen raportin mukaan alueen toimijoilla oli ylipäänsä vähäinen tietämys toistensa toiminnasta ja yhteisestä turvallisuudesta. Oikeuden mukaan ei voitu vaatia, että mies olisi mieltänyt toiminnan riskit tai että hänen olisi tullut ryhtyä niitä opiskelijana selvittämään.

Miehen havainnointia ennen tasoristeystä hankaloittivat edessä ollut lumivalli sekä häikäisevä auringonpaiste. Oikeus huomioi myös sen, että VR:n ratapihatyöntekijä ei ollut pyrkinyt kiinnittämään rekan kuljettajan huomiota junaan.

Käräjäoikeus katsoi, että kyse oli tapaturmasta eikä miehen väitetystä huolimattomuudesta. Oikeus tuomitsi miehen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 45 päiväsakkoon, joista koituu hänen tuloillaan maksettavaa 270 euroa.