Henkilöauto kolaroi linja-auton kylkeen ohitustilanteessa Suomussalmella.
Oulun poliisilaitos tiedottaa, että henkilöauto oli lähtenyt ohittamaan linja-autoa Viitostiellä Piispajärvellä sunnuntai-iltana noin kello kahdeksan aikaan.
Oikealle lievästi kaartuvassa mutkassa ohitustilanteessa henkilöauto osui linja-auton kylkeen. Henkilöautoilija ei pysähtynyt, mutta hänet tavoitettiin myöhemmin.
Tieosuudella oli 80 km/h nopeusrajoitus. Tie oli tapahtumahetkellä jäinen.
Henkilöauton kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Alkoholilla ei ollut osuutta asiaan.
Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.