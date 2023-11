Tommi Niemelältä suoraa tekstiä rajusti kyntävästä Pelicansista – kaikki kiteytyy orastavaan ongelmaan: "Täysin minun vastuullani"

Pelicans koki uuden tappion, kun se hävisi perjantaina SaiPalle voittomaalikilpailun jälkeen lukemin 3–4. Pelicans johti taistoa kahden erän jälkeen 2–0, mutta ote kirposi.

– Ensimmäinen erä oli meiltä ihan mukiinmenevä, toinen erä selkeästi heikompi ja viimeisessä erässä meidän puolustuspelaamisemme… tuollaisilla virheillä on vaikea voittaa. Kysymys liittyy siihen, että jätkät eivät tällä hetkellä täysin ymmärrä sitä, että mitä tarkoittaa voittava pelaaminen, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä sanoi MTV Urheilulle Lahdessa.

– Kysymys ei ole siitä, etteivätkö kaikki yrittäisi täysillä. Kaikki eivät vain tiedä tällä hetkellä, että mitä tehdä yhdessä. Siellä käy kaikennäköiset äijät pyörimässä ja samat virheet toistuvat. Toi jatkoaika harmittaa mua eniten – siinä voittavan pelin ymmärrys oli niin kaukana kuin olla ja voi. Haimme koko ajan ilmaisia pomppuja. Halu voittaa on niin iso, että se menee täysin yli tällä hetkellä. Se taas johtaa siihen, että pelaajat karkailevat. Siinä meidän pitää parantaa, Niemelä jatkoi.

Lahden Isku Areenan yleisö reagoi voimakkaalla tavalla Pelicansin tuoreimpaan tappioon. Iso joukko faneista buuasi äänekkäästi. Kulman fanijoukko toisti huutoa ”missä on minun Pelicansini?”

Niemelän mukaan Pelicansin tekeminen eli toisin sanoen tarpominen kiteytyy nyt orastavaan ongelmaan.

– Koen tuskaa siitä, että viesti ei mene perille niin, kuten haluaisimme. Se taas on täysin minun vastuullani, Niemelä nostaa kätensä ylös.

”Muiden päätettävissä, saako tehdä töitä vai ei”

Pelicans lähti uuteen kauteen kovien odotusten sävyttämänä. Viime kevään hopea ja kesän nimekkäät hankinnat näkyivät vahvoina oletusarvoina.

– Tämä on ihan uusi joukkue, uusi matka ja uusi projekti. Ei tässä ole sinänsä mitään yhtäläisyyttä siihen viime kevään ryhmään – se kannattaa unohtaa ihan täysin. Tämä joukkue on ollut yhdessä elokuun alusta lähtien ja tällä hetkellä matka on tässä vaiheessa. 19 peliä pelattu ja 41 jäljellä. Paljon on vielä aikaa tehdä töitä, mutta totta kai kaikki tietävät tuolla kopissa, että meidän pitää parantaa. Tämä ei riitä tässä sarjassa. Emme ole tarpeeksi hyviä vielä ja haluamme olla selkeästi parempia, Niemelä sanoo suoraan.

Pelicans piti keskiviikkona hyvin mystiseltä vaikuttaneen kokouksen, missä paikalla olivat niin pelaajat, valmentajat kuin koko seurajohto.

Niemelän oma asema on ollut kovan kyseenalaistuksen kohteena – heikon tulosvireen ja heikon sarjasijoituksen myötä.

– Minun tehtäväni ei ole arvioida sitä, että mikä asemani on. Teen töitä niin kauan, kun ihmiset antavat minun tehdä töitä. Se on ollut selvää päivästä yksi lähtien, kun tähän työhön on lähtenyt. Nautin siitä, että saan tehdä hommia noiden jätkien kanssa. Se on tässä kaikista hienointa. Se on sitten muiden ihmisten päätettävissä, että saako tehdä töitä vai ei, Niemelä kuittaa asiaan liittyen.

Uskotko, että seurajohdolla riittää kärsivällisyyttä siihen, että saatte prosessin oikeaan suuntaan?

– Tuohon minun on turha ottaa mitään kantaa. Mun tehtävä on olla tuolla noille jätkille ja tuolle johtoryhmälle ja tehdä se työ niin hyvin kuin osaan, Niemelä vastaa.

– Totta kai me haluaisimme, että prosessi olisi paljon pidemmällä, mutta tällä hetkellä se ei ole. Se pitää hyväksyä, että se on vasta tuossa vaiheessa. Sitä ei voi oikoa. Pitää vain löytää perustat ja perusteet ja sen päälle rakentaa. Sitten kun on olemassa pohjaluuranko, johon kaikki luottavat, sitten on helppo toimia. Tällä hetkellä joka jätkä ei usko ja luota siihen luurankoon. Sen takia kaukalossa tapahtuu kaikennäköistä. On niin kova halu ratkoa, kun pitäisi olla pientä malttia, että tehdään enemmän yhdessä.

Miten kurssi nyt korjataan?