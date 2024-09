HPK-pomo vastaa MTV Urheilulle: Näin kohupotkuista päätettiin – "Minä toteutan siellä tehtyjä linjauksia"

Källarsson puhui vielä maanantaina päivällä Tulosruudun haastattelussa seuran luottavan yhä Lehtoseen päävalmentajana. Illalla HPK:n hallitus kuitenkin tiedotti, että Mikko Manner korvaa Lehtosen päävalmentajan paikalla.

Potkuista tiedotettiin juuri ennen kuin MTV Urheilun HPK:ta käsitellyt juttu tuli ulos Tulosruudun lähetyksessä. Päätös päästää tv-kamerat paikalle joukkueen harjoituksiin samana päivänä on herättänyt laajalti ihmetystä kiekkopiireissä.

– Ymmärrän, että media haluaa juttuja tehdä eikä niitä (kommentteja) mielellään anneta ennen kuin on jotain kerrottavaa. Näinhän se menee, Källarsson totesi tiistaina puhelimitse.

Toimitusjohtaja vakuuttaa edelleen, että haastattelua annettaessa päivällä "Maso" Lehtosen aseman suhteen ei ollut tehty päätöstä suuntaan tai toiseen.

– Sen aika oli sitten vasta myöhemmin. Illasta olisi saattanut tulla toisenlaisiakin päätöksiä, jolloin tätäkään keskustelua ei tarvitsisi käydä, Källarsson kommentoi.

MTV Urheilu tavoitti tiistaina myös HPK Liiga Oy:n puheenjohtajan, entisen maajoukkuekiekkoilija Jyrki Louhen, joka ei kuitenkaan halunnut kommentoida valmentajapotkuja. Seurassa on tehty linjanveto, että kommentit medialle antaa toimitusjohtaja Källarsson.

– Tässä on haluttu sitä, että kun viime vuonna oli muutoksia organisaatiossa ja hänen toimenkuvaansa kohtaan puheenjohtajana oli paljon mielenkiintoa, niin tarkoitus on ollutkin se, että yhtenäistetään viestintälinjaa, Källarsson sanoo Louhen puolesta.

– Nämä mallit piirrettiinkin jo hyvissä ajoin, että kuka viestii mistäkin asioita. On hyvä, että ne tulevat yhdestä suusta, niin viesti tulee samansuuntaisena aina.

Tämä oli kuitenkin hallituksen tekemä päätös. Miltä sinusta tuntuu kommentoida asiaa, jota et ole faktisesti ollut päättämässä?

– Totta kai hallitus on sitten taas minun esimieheni ja minä toteutan siellä tehtyjä linjauksia. Sehän se toimitusjohtajan rooli on.

Peli perjantaina, potkut maanantaina

Yksi Lehtosen potkujen erityispiirteistä on, että HPK päätyi valmentajanvaihdokseen yli kolme vuorokautta edellisen ottelunsa jälkeen. Kerho koki perjantaina selvän 0–4-vierastappion Ilvekselle, mutta hallitus kokoontui vasta maanantaina käsittelemään Lehtosen asemaa.

– Näihinhän vaikuttaa monet asiat. Totta kai erilaisia skenaarioita pitää aina liiketoiminnassa pohtia. On ne sitten sellaisia, joita toteutetaan tai ei. Kaikkeen pitää aina varautua silloin, kun pyritään mahdollisimman hyvin yritystoimintaa pyörittää, Källarsson toteaa.

– Nyt sitten käytännössä hallitus halusi kokoontua ja pohtia tätä kysymystä. Kun pelikenttä tuli selväksi, että mitä mahdollisuuksia on tehdä tai olla tekemättä, niin haluttiin toimia sitten sen sijaan, että ei toimita.

Kuinka paljon neuvottelut Mikko Mannerin kanssa vaikuttivat päätöksentekoon?

– Kyllä se siinä oikeastaan kirkastui sitten, että hänenkin kanssaan hyvin nopeasti etenivät, koska hän sattui vapaana olemaan. Hänellä oli halukkuutta lähteä heti hommiin. Siinä mielessä sekin varmasti vaikutti lopulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaan.

HPK:ssa uskotaan, että kokenut Manner tuo valmennusryhmässä jatkavan Ari-Pekka Selinin kanssa pukukoppiin tarvittavaa johtajuutta.

– Hän on erittäin kokenut ja meritoitunut valmentaja, joten kyllä me uskomme, että sillä on selkeä arvo meidän joukkueeseemme. Kokoonpanossa on kuitenkin hyvin kokeneita pelaajia ja sitten taas nuoria pelaajia, niin varmasti hän pystyy kaikille antamaan aika paljon arkeen, Källarsson vastaa.

Joukkuetta ei toistaiseksi vahvisteta

HPK ehti jo kauden alkupäivinä vahvistaa joukkuetta Ruotsista tulleilla puolustajilla Anton Myllärillä ja Roni Allénilla sekä hyökkääjä Adam Brodeckilla. Uusia hankintoja ei ainakaan toistaiseksi ole luvassa.

– Ei nyt lukittauduta mihinkään kantaan, mutta olemmehan me hyvin voimakkaasti investoineet kilpailukykyyn ja urheilulliseen menestykseen, niin varmasti nyt ainakin hetki pitää happea vetää.

– Tällä hetkellä uskotaan nyt tuohon porukkaan, joka siellä on tekemässä, että sieltä rupeaa tuloksentekoa löytyä, Källarsson vastaa.

Mitkä ovat seuran taloudelliset edellytykset reagoida tässä kohtaa kautta pelaajamarkkinoilla? Teillä on ollut monien muiden tapaan taloudellisesti aika vaikea vuosi.

– Kyllä, täytyy myöntää se, että kokonaiskuvassa Liigan tilanne näyttää hyvinkin haasteelliselta, kun katsotaan viime kauden taloudellisia tuloksia. Meilläkin oikeastaan ydinanalyysi, mitä on tehty ja kommunikoitu paljon myös ulospäin, on, että emmehän me voi pienemmäksi enää muuttua ja säästää hirveän paljon enempää. Kasvua pitää saada aikaan, ja siihen on elementtinä saada meidän ottelutuotoistamme enemmän kasvua aikaan, ja myös muista liiketoiminnoista, joita on jo vähän aloitettukin. Mahdollisesti niitä voi tulla lisää, kun päästään asioissa eteenpäin.

Karsintojen palautus aiheuttaa sarjataulukon hännille painetta. Vauhdittiko se päätöksentekoa valmentajavaihdoksen osalta?