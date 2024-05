MTV Urheilu tavoitti HJK:sta poispotkitun kaksikon Töölössä – kumpikin tunnusti lisenssifiaskon ratkaisevan vaikutuksen

– Virheitä on totta kai tullut tehtyä, ja niitä voi jälkeenpäin analysoida paremmin, mutta kyllä tuo, että Ferranilta puuttui se Uefa Pro (-lisenssi). Silloin kun hänet palkkasin, mä en pitänyt sitä… Olin mielestäni varma, että se hoituu tavalla tai toisella. Vaikka valmennuskaksikko on hyvä, seisoin heidän takanaan, on tehty hyvää työtä. Niin kutsuttu kahden päävalmentajan malli toimii monissa isoissakin seuroissa, mutta me jouduimme siihen pakon sanelemana. Se ei toiminut.