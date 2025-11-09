– HJK tuomitsee yksiselitteisesti sunnuntaina Klubipäädyssä nähdyn käytöksen. Seura suhtautuu tapahtuneeseen äärimmäisen vakavasti ja tulee sanktioimaan häiriökäytökseen syyllistyneet kannattajat ankarimmalla mahdollisella tavalla. Häiriökäytökseen syyllistyneet henkilöt eivät ole tervetulleita HJK:n ottelutapahtumiin, seura kirjoittaa.
HJK kertoo tehneensä lukuisia toimenpiteitä ottelutapahtuman turvallisuuden parantamiseksi, "mutta sunnuntain pelissä epäonnistuimme".
– Otamme tilanteen vakavasti, analysoimme tapahtumat ja varmistamme, että tarvittavat toimenpiteet toteutetaan.
HJK:n kannattajat laittoivat ranttaliksi.Matti Raivio / All Over Press
HJK ilmaisee olevan seuran näkökulmasta surullista, että osa käytti ottelutapahtumaa omiin tarkoituksiinsa ja aiheutti vakavaa häiriötä. Se huomauttaa, että moinen toiminta vaarantaa muiden katsojien, pelaajien ja henkilökunnan turvallisuuden.
– Sunnuntain ottelussa nähty kannattajien häiriökäytös on täysin hyväksymätöntä. Se sotii täysin jalkapallon ja urheilun perusperiaatteita vastaan ja on todella epäkunnioittavaa muita katsojia, joukkueita, tuomareita ja pelaajia kohtaan. Jalkapallo on aina ensisijaisesti pelaajien peli, ja sunnuntaina osa kannattajista varasti raukkamaisella tavalla huomion itseensä tehden itsestään peliä suurempia. Se on anteeksiantamatonta.
HJK pahoittelee ottelun keskeytystä ja aiheutunutta harmia katsojille, yhteistyökumppaneille ja ottelun järjestämiseen osallistuneille.
– Haluamme esittää erityisen anteeksipyynnön Kuopiosta Helsinkiin saapuneille kannattajille. Sunnuntaina nähty käytös ei millään tavalla vastaa HJK:n arvoja. Jalkapallossa tulee kunnioittaa vastustajaa niin kentällä kuin katsomossa.
– HJK onnittelee Kuopion Palloseuraa ansaitusta Suomen mestaruudesta ja toivoo, että joukkue ja sen kannattajat saavat ansaitsemansa mestaruusjuhlat Kuopiossa.
Mestaruutensa jo ennen ottelua varmistanut KuPS vei 2–0-vierasvoiton. Vaisun kauden pelannut HJK jäi viidenneksi.