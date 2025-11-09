HJK:n kannattajapäädyssä sytytettiin sunnuntain KuPS-ottelussa soihtuja ja ammuttiin ilotulitteita. Helsingissä käyty Veikkausliigan päätöskierroksen ottelu keskeytettiin fanien häiriökäyttäytymisen vuoksi kahteen eri otteeseen ja oli yhteensä keskeytyksissä lähes tunnin.

HJK ilmaisee olevan seuran näkökulmasta surullista, että osa käytti ottelutapahtumaa omiin tarkoituksiinsa ja aiheutti vakavaa häiriötä. Se huomauttaa, että moinen toiminta vaarantaa muiden katsojien, pelaajien ja henkilökunnan turvallisuuden.

– Sunnuntain ottelussa nähty kannattajien häiriökäytös on täysin hyväksymätöntä. Se sotii täysin jalkapallon ja urheilun perusperiaatteita vastaan ja on todella epäkunnioittavaa muita katsojia, joukkueita, tuomareita ja pelaajia kohtaan. Jalkapallo on aina ensisijaisesti pelaajien peli, ja sunnuntaina osa kannattajista varasti raukkamaisella tavalla huomion itseensä tehden itsestään peliä suurempia. Se on anteeksiantamatonta.