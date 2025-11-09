HJK:n ja KuPSin välinen miesten jalkapalloliigan päätöskierroksen ottelu oli pitkään keskeytyksissä kotijoukkue HJK:n kannattajapäädyssä sytytettyjen soihtujen ja kentän suuntaan ammuttujen ilotulitteiden takia.

Helsingissä pelattavaa kamppailua oli takana alle kymmenen minuuttia, kun erotuomari Mohammad Al-Emara keskeytti ottelun. Muun muassa HJK:n maalivahti Ricardo Friedrich oli selvästi turhautunut yläpuolellaan kovaäänisesti paukahtaneiden ilotulitteiden takia.

Muutaman minuutin odottelun jälkeen pelaajat ohjattiin pukukoppiin. Vajaan kymmenen minuutin päästä pelaajat palasivat kentälle.

Sen jälkeen HJK:n fanipäädyssä sytytettiin muutama soihtu lisää, mutta ottelu alkoi hetkeksi uudestaan. Uudet ilotulitteet keskeyttivät kamppailun kuitenkin lähes saman tien, ja pelaajat suuntasivat jälleen kentältä pois.

Ottelu oli yhteensä keskeytyksissä lähes tunnin, kunnes se saatiin lopulta jälleen käyntiin. Keskeytyksen aikana HJK:n kannattajien Klubipäädyssä levitettiin useita lakanoita, joissa kritisoitiin muun muassa seurajohtoa.