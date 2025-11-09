SJK:n Kasper Paanasen kausi päättyi henkilökohtaisella tasolla täydellisesti, kun 22-vuotias hyökkääjä vei miesten jalkapalloliigan maalikuninkuuden 18 osumallaan. SJK:n kausi päättyi sunnuntaina voittoon mestaruussarjan päätöskierroksella, kun joukkue löi Gnistanin 3–0.

Maalikuninkuus jäi kuitenkin laihaksi lohduksi kauden päätyttyä, sillä Kerho jäi neljänneksi mitalien ja näin ollen ensi kauden europelien ulkopuolelle. Samalla seinäjokelaisilta jää saamatta satojen tuhansien eurojen tulot eurokentiltä ensi kaudella.

– Maalikuninkuus lämmittää varmasti myöhemmin enemmän, mutta tällä hetkellä päällimmäisenä on harmitus. Joukkueemme pääsi niin lähelle tavoitetta. Meihin ei uskottu kauden alussa, mutta näytimme kaikille kykymme. Tämä on hieno joukkue, mutta tällä kertaa se ei valitettavasti aivan riittänyt, Paananen kommentoi.

Voitto olisi tuonut SJK:lle kolmossijan, jos Ilves olisi kaatanut FC Interin, mutta turkulaiset hoitivat hopeiset mitalit itselleen 2–0-voitolla.

Paananen iski sunnuntaina yhden maalin lisää. Myös Kevin Nyarko ja Rasmus Karjalainen heiluttivat maaliverkkoa.

Gnistan jäi mestaruussarjassa viimeiseksi eli koko sarjan kuudenneksi.