– Kun aletaan ampua ilotulitteita aika hallitsemattomasti, ollaan kaukana turvallisuudentunteesta. Mielestäni tuomaristo ja ottelun delegaatti tekivät ihan oikean ratkaisun, kun keskeyttivät pelin. Turvallisuus edellä täytyy mennä tällaisissa tilanteissa, Lahti sanoi.

– Oli tosi ikävä katsoa. Jos ajattelen nuoria katsojia ja heidän vanhempiaan, totta kai se varmaan vähän uhkaavalta tuntui, Lahti sanoi.

Suomen Palloliiton puheenjohtaja ja KuPSin pääomistaja Ari Lahti ei pannut ilolla merkille HJK:n kannattajapäädyssä sunnuntaina Veikkausliigan päätöskierroksella nähtyjä hölmöilyjä.

Soihdut ja ilotulitteet keskeyttivät HJK:n ja KuPSin välisen ottelun pitkäkti toviksi sunnuntaina Veikkausliigan päätöskierroksella.

– Järjestäjällä on ankara vastuu, ja se on jo juridisestikin kova asia. Meidän täytyy löytää keinot, joilla yhdessä ratkaisemme näitä, ettei tapahdu mitään sellaista, josta tulee tosi ikävää jälkipuintia. Ei niin, että liiga tai Palloliitto vain sanelee, vaan yhdessä myös fanien kanssa.