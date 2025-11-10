Suomen Palloliiton puheenjohtaja ja KuPSin pääomistaja Ari Lahti ei pannut ilolla merkille HJK:n kannattajapäädyssä sunnuntaina Veikkausliigan päätöskierroksella nähtyjä hölmöilyjä.
– Oli tosi ikävä katsoa. Jos ajattelen nuoria katsojia ja heidän vanhempiaan, totta kai se varmaan vähän uhkaavalta tuntui, Lahti sanoi.
Lahti on myös KuPSin pääomistaja, mutta hän kommentoi sunnuntaina pelatun jalkapallon Veikkausliigan HJK–KuPS-ottelun tapahtumia Palloliiton puheenjohtajan roolissa.
– Onneksi mitään pahempaa ei sattunut. Lähtökohdan täytyy olla, että tämä on urheiluviihdettä parhaimmillaan, mutta sen täytyy olla turvallista.
Mestaruussarjan päätöskierroksen ottelu keskeytettiin avauspuoliajalla kahdesti, kun HJK:n kannattajapäädyssä ammuttiin ilotulitteita kentän yläpuolelle ja sytytettiin soihtuja. Ilta-Sanomien mukaan poliisi takavarikoi katsojalta myös droonin, johon oli kiinnitetty pyrotekninen laite.
KuPS oli varmistanut mestaruutensa jo aiemmin, ja HJK jäi viidenneksi. HJK hävisi kamppailun 0–2.
– Kun aletaan ampua ilotulitteita aika hallitsemattomasti, ollaan kaukana turvallisuudentunteesta. Mielestäni tuomaristo ja ottelun delegaatti tekivät ihan oikean ratkaisun, kun keskeyttivät pelin. Turvallisuus edellä täytyy mennä tällaisissa tilanteissa, Lahti sanoi.