Helsingin Jalkapalloklubin avainpuolustaja Georgios Antzoulas siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan saksalaisseura FC Ingolstadtin riveihin.
Antzoulas, 25, lukeutui menneellä Veikkausliiga-kaudella HJK:n parhaimpiin pelaajiin ennen kauden päättänyttä loukkaantumistaan syyskuussa.
Kreikkalainen keskuspuolustaja pelasi 24 sarjaottelua, joissa hän teki kolme maalia. Lisäksi Antzoulasin lisäajan 4–4-tasoitus Konferenssiliigan karsinnoissa NSI Runavikia vastaan valittiin HJK:n kauden tähtihetkeksi.
Kaikkiaan Antzoulas pelasi 50 ottelua HJK:n paidassa saavuttuaan Helsinkiin heinäkuussa 2024. Kreikkalaisen sopimus seuran kanssa umpeutuu vuodenvaihteessa, joten siirto Saksaan tapahtuu vapain paperein.
Antzoulas hyvästeli HJK:n Instagram-tilinsä tarinat-osiossa perjantaina.
Ingolstadt pelaa Saksan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla, jonne se putosi kauden 2021-22 jälkeen. Edellisen kerran seura nähtiin Bundesliigassa kaudella 2016-17.
Ingolstadtin puolustuksessa pelaa myös Yhdysvalloissa syntynyt suomalaispuolustaja Jasper Maljojoki. Baijerilaisseura hankki viimeksi pelaajan Veikkausliigasta viime kesänä, kun VPS-tähti Mads Borchers siirtyi Saksaan. Ilmari Niskanen siirtyi saksalaisjoukkueeseen KuPSista vuonna 2020.
Juttua korjattu klo 12.33: Edellinen Veikkausliigasta Ingolstadtiin siirtynyt pelaaja on Mads Borchers.