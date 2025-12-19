Miika Nuutinen on Kuopion Palloseuran uusi päävalmentaja, uutisoi Savon Sanomat.
33-vuotias Nuutinen nousi kesken päättyneen Veikkausliiga-kauden HJK:n päävalmentajaksi Toni Korkeakunnaksen saatua potkut.
Nuutisen alku HJK:ssa oli lupaava, mutta lopulta helsinkiläiset jäivät sarjataulukossa tylysti viidenneksi. Marraskuussa HJK tiedotti tehneensä kolmivuotisen päävalmentajasopimuksen Ilvestä luotsanneen Joonas Rantasen kanssa.
Savon Sanomien luotettavien tietojen mukaan Nuutinen hyppää seuraavaksi KuPSin päävalmentajaksi. KuPSin Suomen mestariksi ja Konferenssiliigan jatkopeleihin luotsannut Jarkko Wiss hyppää puolestaan ensi kaudeksi SJK:n peräsimeen.
Nuutinen on valmentanut HJK:n lisäksi TPS:ää ja Klubi 04:ää.