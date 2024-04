Oluet pois! HJK teki kipeän ratkaisun ylilyöntien jälkeen

– Torstain välikohtaus oli todella valitettava, mutta myös täysin poikkeuksellinen yksittäistapaus. Seurana voimme luvata, että HJK:n otteluihin on aina turvallista tulla. Haluamme muistuttaa, että poliisilla on täysi oikeus tulla HJK:n ottelutapahtumaan, myös katsomoihin, jos poliisi katsoo sen tarpeelliseksi. Onneksi tällaiselle ei ole tarvetta lähes koskaan, Luomaniemi kommentoi.

– Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, ettei torstain kaltaisia tapahtumia haluta nähdä enää uudelleen. On tärkeää, että kaikilla osapuolilla on yhteinen tahtotila turvallisen ottelutapahtuman mahdollistamisesta, seuran tiedotteessa kuvaillaan.

– Yhteistyömme kannattajapäätymme kanssa on nykyisellään erittäin hyvää, ja arvostamme suuresti heidän luomaansa ainutlaatuista tunnelmaa kotiotteluissamme – Klubipääty on vahva ja erottamaton osa HJK:ta. Tätä positiivista kannattajakulttuuria haluamme tukea ja mahdollistaa tulevaisuudessakin. Päädyn kanssa on paiskattu kättä siitä, että positiivista kulttuuria tuetaan ja ylilyönteihin puututaan jatkossakin. Se on kaikkien etu ja mahdollistaa turvallisen ottelutapahtuman, Luomaniemi sanoo.