Turun Inter nousi jalkapallon Veikkausliigan kauden viimeisellä ottelukierroksella hopealle voittamalla kotikentällään Ilveksen, joka jäi turkulaisten taakse kolmoseksi.

Inter meni kymmenessä minuutissa 2–0-johtoon Luka Kuittisen ja Dimitri Legbon maaleilla, eikä Ilveksen takaa-ajo tuottanut tulosta toisella puoliajalla.

Seinäjoella SJK on loppuhetkillä 3–0-johdossa Gnistania vastaan. Ottelu kirposi Gnistanin käsistä jo ensimmäisellä puoliajalla, jonka aikana Kevin Nyarko iski SJK:n 1–0-johtoon ja Gnistanin maalivahti Alex Craninx sai punaisen kortin tilanteesta, jota helsinkiläiset protestoivat voimakkaasti.

HJK:n ja KuPSin välinen ottelu Helsingissä on yhä kesken, sillä peli oli ensimmäisellä puoliajalla pariin otteeseen pitkään keskeytyksissä. Syynä olivat HJK:n kannattajapäädyssä sytytetyt soihdut ja kentän suuntaan ammutut ilotulitteet.

Mestari-KuPS pääsee ensi kaudella Mestarien liigan karsintoihin. Liigan toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet joukkueet pääsevät Konferenssiliigan ensimmäiselle karsintakierrokselle.

