– En ole kuitenkaan iloinen kuullessani uutiset. Kaikki tietävät, että meillä oli hyvä suhde keskenämme. Pidän Ottista, ja hän on aina ollut minulle kova vastustaja, jota vastaan minun on pitänyt taistella vuosien ajan.

– Sen voi aistia, ettei hän ollut tyytyväinen nykyisessä ympäristössään. Siinä mielessä voi sanoa, että okei, tällaisia päätöksiä voi tulla, Ogier kommentoi DirtFish-sivustolle .

Nykyisin Hyundailla ajava Tänak ei pysynyt lopulta MM-taistelussa Toyota-kuskien kelkassa.

Virolaisen tallikaverina M-Sportilla vuonna 2017 ajanut Sebastien Ogier pitää tietoa valitettavana, mutta ei yllättävänä.

Tänak sysäsi MM-rallin kuskiruletin uusille kierroksille ilmoittamalla sunnuntaina , ettei jatka sarjassa päättyvän kauden jälkeen.

Pitk än yhteisen taipaleen Ott Tänakin kanssa rallin MM-sarjassa kisannut Sebastien Ogier ei yllättynyt virolaiskuskin lopettamisilmoituksesta.

Sebastien Ogier ja Ott Tänak ovat hyviä ystävyksiä keskenään.

Myös Ogier teki vuonna 2021 päätöksen vetäytymisestä perhesyistä. Ranskalaismestari kuitenkin jatkoi osittaisen MM-kalenterin kiertämistä, mutta nyt hänen odotetaan tähtäävän tosissaan ainakin yhteen tai kahteen mestaruuteen.

Ogier uskoo, että myös Tänak nähdään vielä MM-rallissa.

– Tiedän ehkä parhaiten tehtyäni saman muutama vuosi sitten, että kuinka paljon positiivista buustia nollaus ja lisääntynyt vapaa-aika toi taas motivaatiooni. Pystyin nauttimaan rallista täysillä.