Pitkän yhteisen taipaleen Ott Tänakin kanssa rallin MM-sarjassa kisannut Sebastien Ogier ei yllättynyt virolaiskuskin lopettamisilmoituksesta.
Tänak sysäsi MM-rallin kuskiruletin uusille kierroksille ilmoittamalla sunnuntaina, ettei jatka sarjassa päättyvän kauden jälkeen.
Virolaisen tallikaverina M-Sportilla vuonna 2017 ajanut Sebastien Ogier pitää tietoa valitettavana, mutta ei yllättävänä.
Nykyisin Hyundailla ajava Tänak ei pysynyt lopulta MM-taistelussa Toyota-kuskien kelkassa.
– Sen voi aistia, ettei hän ollut tyytyväinen nykyisessä ympäristössään. Siinä mielessä voi sanoa, että okei, tällaisia päätöksiä voi tulla, Ogier kommentoi DirtFish-sivustolle.
– En ole kuitenkaan iloinen kuullessani uutiset. Kaikki tietävät, että meillä oli hyvä suhde keskenämme. Pidän Ottista, ja hän on aina ollut minulle kova vastustaja, jota vastaan minun on pitänyt taistella vuosien ajan.