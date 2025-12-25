Hyandain tallipomo lupailee tappiollisen vuoden jälkeen parempaa menestystä Monte Carlosta.

Rallin MM-sarjassa viime vuonna kuljettajien maailmanmestaruuden Thierry Neuvillen voimin voittanut ja valmistajien MM:ssä Toyotan erittäin tiukille pistänyt Hyundai-talli oli tänä vuonna jotain ihan muuta. Se kärsi tappion ikiaikaiselle kiistakumppanille Toyotalle voitoin 2–12 ja pistein 511–735.

Ensi vuonna asiat ovat kuitenkin taas paremmin, lupailee tallipomo Cyril Abiteboul.



– Asenne tallissa oli vahva. Emme antaneet vaikeuksista huolimatta periksi missään vaiheessa. Uskon, että (MM-avauksessa tammikuussa) Monte Carlossa olemme vahvoja ja olemme valmiimpia kuin mitä olimme vuosi sitten, Abiteboul hahmotteli Autosportin haastattelussa.



– Luottamukseni perustuu siihen, että meillä on nyt paljon enemmän tietoja ja ymmärrystä (auton) kokonaispaketista, Abiteboul jatkoi ja muistutti myös, että "Toyota ja sen kuljettajat ovat vahvoja varsinkin Monte Carlossa".



Rallin MM-kausi 2026 starttaa Monte Carlon rallilla 22.–25. tammikuuta. Hyundain tiimissä ajaa suomalaisista Esapekka Lappi.