Hippien huumeesta lääke? Vain yksi annos lievitti ahdistusoireita viikkojen ajan

Hippien kultakauden suosikkihuume LSD voi olla toimiva keino ahdistuneisuuden hoitoon. Tuoreista tutkimustuloksista uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava ABC News.
Tutkimuksessa selvitettiin aineen tehoa GAD:sta eli yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivillä ihmisillä. Amerikkalaismedia kertoo, että sopivalla annoksella LSD auttoi lievittämään tutkimuksessa mukana olleiden oireita.
Tulosten mukaan jopa yhdellä annoksella saavutettiin haluttua tehoa. ABC News kertoo, että LSD voisi toimia vaihtoehtona päivittäisille lääkeannoksille.
Tutkijat kehottavat kuitenkin tulkitsemaan tuloksia varovaisuudella, sillä kyseessä ovat vasta varhaisen vaiheen tulokset.
Ei ole epätavallista, että jonkin lupaavan lääkeaineen tie katkeaa myöhemmissä koevaiheissa.
– Kaikki tämänhetkiset yleistyneen ahdistuksen hoidot vaativat päivittäistä lääkitystä, mikä aiheuttaa myös jatkuvia sivuvaikutuksia.
– Tämän kohdalla yhden annoksen sivuvaikutukset jäävät lähinnä lääkkeen ottopäivään, mutta suotuisat vaikutukset kestävät viikkoja, tutkimusta tehnyt tohtori Maurizio Fava kertoo tuloksista.
Myös Chicagon yliopiston psykiatrian laitoksen professori Harriet De Wit ylistää tutkimusta.
– Kyseessä on erittäin vaikuttava tutkimus. Mukana on neljä annostusta ja lumelääke sekä suuri määrä testihenkilöitä hyvin tasapainoisesti valitussa tutkimushenkilöjoukossa.
Näin tutkimus tehtiin
Professori De Wit pitää tuloksia hyvin vakuuttavina. Mukana tutkimuksessa oli 198 aikuista, joiden ahdistuneisuusoireet vaihtelivat keskivaikeista vaikeisiin. Tutkimusta tehtiin 22 eri paikassa ympäri Yhdysvaltoja.
Ihmisille annettiin joko LSD:stä kehitettyä MM120-lääkettä tai lumelääkettä. Lisäksi varsinaista vaikuttavaa ainetta saavia ihmisiä lääkittiin neljällä eri annostuksella. Oireita seurattiin tämän jälkeen kahdentoista viikon ajan.
Parhaimmat tulokset saavutettiin 100 ja 200 milligramman annosryhmissä. Tutkimuksen perusteella oireet lievittyivät jopa kolmen kuukauden ajan yhdellä ainoalla annoksella.
Hoidon merkittävimpiä sivuvaikutuksia olivat muun muassa lyhyet hallusinaatiot ja näköaistin vääristymät, pahoinvointi ja päänsäryt. Vakavat sivuoireet olivat harvinaisia.
Tutkijat ottivat tulosten analysoimisessa huomioon lumelääke-efektin tavallista suuremman mahdollisuuden, sillä testihenkilöt tiesivät saavansa suurella todennäköisyydellä LSD:tä mikä itsessään saattoi myös helpottaa oireita.