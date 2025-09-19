Liikenne- ja viestintäministeriö laatii virkatyönä muistion kotimaisen mediakentän tulevaisuudesta.
Ministeriö kertoi asiasta liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) järjestämän pyöreän pöydän keskustelun jälkeen.
Muistiossa tarkastellaan mediamarkkinan nykytilaa ja tulevaisuutta sekä kotimaisten mediayhtiöiden kilpailukykyä.
Keskustelun aiheena oli Suomen Tietotoimiston eli STT:n tilanne sekä media-alan muutos. Ministeriön mukaan media-alan toimijat toivovat valtioneuvoston muun muassa tiivistävän yhteistyötä mediaan liittyvässä sääntelyssä.