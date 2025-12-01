Lapin hyvinvointialue päätti irtisanomisista.
Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja tukipalvelujen yt-neuvottelujen päätteeksi irtisanotaan enintään 365 ihmistä.
Hyvinvointialueen tiedotteessa kerrotaan, että suunnitellut henkilöstövaikutukset jäivät huomattavasti pienemmiksi kuin alkuun arvioitiin.
Hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Timo Peisa kertoi STT:lle syyskuun lopulla, että yt-neuvotteluiden piirissä oli noin 8 000 työntekijää. Vähennystarve oli noin 600–700 henkilötyövuotta.