Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on kutsunut koolle media-alan toimijoita pyöreän pöydän keskusteluun Suomen Tietotoimiston tilanteesta ja media-alan murroksesta.
Mediatapaamisen tarkoitus on etsiä ratkaisuvaihtoehtoja median elinvoiman edistämiseksi. Se järjestetään ensi viikon perjantaina, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö.
– Suomi tarvitsee mediaa, joka kertoo asiat niin kuin ne ovat. Media-ala käy läpi isoja muutoksia. Juuri siksi tarvitaan avointa keskustelua ja ratkaisuja, Lulu Ranne kommentoi tiedotteessa.
Hän kertoo kutsuvansa alan toimijat keskusteluun media-alan tilanteesta, joilla kotimaisen, riippumattoman median toimintaedellytyksiä voidaan edistää.
Tiedotteen mukaan pyöreän pöydän keskusteluun on kutsuttu monipuolisesti media-alan toimijoita.
Sanoma tiedotti kovasta päätöksestä
Sanoma Media Finland Oy tiedotti maanantaina, että sen uutismediat suunnittelevat STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluiden käytön merkittävää vähentämistä tai lopettamista.
Sanoma on STT:n pääomistaja, ja sen omistamia medioita ovat muun muassa Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Aamulehti.
STT on kymmenien sanomalehtiyhtiöiden omistama kansallinen uutistoimisto, joka tuottaa ja välittää uutisaineistoa muille tiedotusvälineille.
Etenkin paikallislehdet hyödyntävät STT:n uutisia.
Ratkaisuja kaupallisen median toimintaedellytyksiin
Myös Yleisradio Oy:n tehtäviä ja rahoitusta arvioinut parlamentaarinen työryhmä on kiinnittänyt huomiota kaupallisen median toimintaedellytyksiin.
Työryhmä tunnisti, että kaupallisen median hyvät toimintaedellytykset ovat elintärkeitä moniäänisen median edistämiseksi.
Työryhmä kiinnitti loppuraportissaan huomiota eri mediapalveluiden jakelun kallistumiseen, kotimaisen mediakentän omistuksen keskittymiseen ja paikallismedian toimintaedellytyksiin.
Lisäksi työryhmä esitti kaupallisen median sääntely-ympäristön selvittämistä.