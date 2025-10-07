Ylen uusi toimitusjohtaja sanoi, että Yle voisi jakaa juttujaan muulle medialle paikatakseen STT:tä, jota uhkaa lopettaminen.

Ylen uusi toimitusjohtaja Marit af Björkesten ei torju ajatusta siitä, että Yle voisi jakaa juttujaan muulle medialle. Af Björkesten sanoi Uutissuomalaisen tiistaina julkaistussa haastattelussa, että asiaa voidaan pohtia.

Ylen aineistot voisivat siten paikata aukkoa, joka uhkaa syntyä etenkin maakuntalehtien uutishankintaan, jos STT:n toiminta loppuu tai hiipuu. Media-alan on kuitenkin haluttava tätä yhteisesti ja Ylen on jaettava sisältöjä tasapuolisesti, hän tähdensi.

– Meidän olisi myös huolehdittava siitä, että malli on lainmukainen ja että meillä on oikeudet aineistojen jakamiseen, af Björkesten sanoi Uutissuomalaiselle.

Uutistoimiston pääomistaja Sanoma aikoo vähentää STT:n materiaalin käyttöä merkittävästi tai lopettaa sen kokonaan vuodenvaihteessa. STT:tä käytetään paljon erityisesti monissa paikallis- ja maakuntalehdissä.

Yle on jo pilottimielessä jakanut juttujaan. Niitä on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa.

Kuvassa Ylen uusi toimitusjohtaja Marit af Björkesten.Jukka Lintinen / Yle

"Vähemmän erilaisia näkökulmia"

Suomessa uutismedian moninaisuutta tutkinut Katja Lehtisaari piti tervetulleena sitä, että mediakentällä mietitään erilaisia vaihtoehtoja. Lehtisaari on yliopistonlehtori Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Ajatuksen siitä, että Yle jakaisi juttujaan muille medioille, hän näki kaksipiippuisena.

– Toisaalta juttujen jakaminen voisi korvata STT-sisältöä eli auttaa pitämään paikallis- ja maakuntalehtien uutistarjontaa laajana, mutta toisaalta näen, että moninaisuus vähenisi, kun samoja sisältöjä julkaistaisiin eri medioissa eli sekä Ylellä että näissä lehdissä, hän sanoi STT:lle puhelinhaastattelussa.

Lukijoiden ja uutisten kuluttajien näkökulmasta tämä tarkoittaisi sitä, että päivän uutistarjontaan mahtuisi entistä vähemmän erilaisia näkökulmia.

Jotkut poliitikot ovat esittäneet, että Ylen budjetista otettaisiin rahaa STT:n pelastamiseen. Tämä edellyttäisi Ylen toimitusjohtajan mukaan uuden parlamentaarisen ryhmän perustamista.

– En usko, että sellainen olisi ihan heti mahdollista.