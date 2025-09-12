Ammattiliitto Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen vetoaa suomalaisiin päättäjiin ja mediataloihin, jotta nämä pelastaisivat Suomen tietotoimiston STT:n uutispalvelut.

Tällä viikolla uutisoitiin, että STT:n suurimman asiakkaan ja enemmistöomistajan Sanoman uutismediat suunnittelevat STT:n palveluiden käytön lopettamista.

Sanoman päätöksen on arvioitu voivan johtaa jopa STT:n uutisten lakkauttamiseen.

Millariikka Rytkösen mukaan STT:n uutisten loppuminen tai väheneminen uhkaa faktapohjaista tiedonvälitystä ja suomalaisen yhteiskunnan sekä demokratian toimivuutta.

Rytkönen muistuttaa myös, että suomalaista uutisointia ja toimittajien työoloja on muutenkin viime vuosina kurjistettu kovalla.

– Yleisradiossa järjestettiin keväällä historian suurimmat yt-neuvottelut hallituksen jäädytettyä Ylen rahoituksen. Tällä viikolla kerrottiin myös MTV:n muutosneuvotteluista, joissa vähennystarve on 45 työntekijää. Myös Sanoman lehdissä, kuten HS:ssa on irtisanottu työntekijöitä muutosneuvotteluissa lähiaikoina, Tehyn tiedotteessa sanotaan.

"Kansalaiset tarvitsevat uutisia"

Millariikka Rytkönen muistuttaa, että jatkuvat yt-neuvottelut ja säästökuurit syövät journalistien jaksamista ja hyvinvointia näiden tärkeässä työssä.

– Lisäksi suomalaisten sananvapaus ja yhteiskunnallisen keskustelun laatu heikkenevät, kun uutistarjontaa vähennetään ja toimittajia irtisanotaan. Kansalaiset tarvitsevat suomalaisen uutisvälineiden uutisia tehdäkseen valistuneita äänestyspäätöksiä ja toimiakseen yhteiskunnassa, Millariikka Rytkönen sanoo.

Rytkösen mukaan toimivalla uutismedialla on merkittävä tehtävä paitsi tehyläisille ja koko sote-alalle, myös huoltovarmuudelle.

– STT:n, MTV:n, Ylen ja HS:n ja paikallisten sekä maakuntalehtien uutisointi on turvattava ja journalisteista pidettävä huolta, Millariikka Rytkönen sanoo.