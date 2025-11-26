Etelä-Karjalan hyvinvointialueen muutosneuvottelut ovat päättyneet.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue (Ekhva) vähentää päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen yhteensä 398 työpaikkaa.

Suoria irtisanomisia on 317 ja 81 tehtävää jätetään täyttämättä, hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen sanoo tiedotteessa.

Lisäksi arviolta 140 määräaikaista työsuhdetta ei enää ensi vuonna jatketa.

Lokakuussa alkaneiden neuvottelujen piirissä oli noin 5 500 henkilöä. Vähennystarve oli neuvottelujen alussa yhteensä 565 henkilötyövuotta.

– Lähtötilanteeseen nähden lopputuloksen voi nähdä ennakoitua parempana, mutta tämä on edelleen todella merkittävä lovi henkilöstömäärämme ja tärkeitä töitä tekeviin ammattilaisiimme, Leskinen toteaa.

Kokonaisuudessaan muutos vähentää vakituista henkilöstömäärää 2026 vuoden loppuun mennessä noin 7 prosenttia nykyisestä.

– Tämä muutos vaatii lähes kaikissa palveluissamme uusien toimintamallien käyttöönottoa, jotta pystymme lakisääteiset velvoitteemme kunnialla hoitamaan.

Hyvinvointialue kävi yhtä aikaa sekä koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut että erikoissairaanhoitoa ja Honkaharjun osastotoimintaa koskevat neuvottelut.

Honkaharjua ja erikoissairaanhoitoa koskevan yt-neuvottelun lopputuloksena hyvinvointialue esittää aluehallitukselle molempien Honkaharjun osastojen lakkauttamista ja toimintojen yhdistämistä Kahilanniemen kampuksen toimintaan.

Luopuu Epassista ja tyhy-rahoista

Henkilöstökuluja esitetään ensi vuoden talousarvioksi sopeutettavaksi 19,3 miljoonalla eurolla, toiminnallisia ja muita sopeutuksia on suunnitteilla 17,7 miljoonan euron edestä, josta ostopalveluista kotiutetaan omaksi toiminnaksi ja sopeutetaan yli 11 miljoonaa euroa, tiedotteessa kerrotaan.

Leskinen toteaa hyvinvointialueen olevan kiitollinen henkilöstölle aktiivisesta ideoinnista löytääkseen sopeutuskohteita.

– Esimerkiksi ensi vuoden ajaksi luovumme henkilöstön ehdotuksesta Epassista, tyhy-rahoista sekä löysimme näiden ideoiden kautta muita sopeuttamistoimia yli kahdella miljoonalla. Pelkästään näillä pystymme vähentämään irtisanomistarpeita irtisanomisaika huomioiden 80 henkilön osalta, Leskinen toteaa.

Hyvinvointialuejohtajan mukaan neuvottelut käytiin rakentavassa hengessä, mutta ne eivät "luonnollisesti päättyneet yksimielisenä". Tiedotteen mukaan työntekijäjärjestöt "eivät voi hyväksyä irtisanomisia ja palvelussuhteiden heikennyksiä".

Tarkemmin hyvinvointialue ei tässä vaiheessa avaa yt-neuvottelujen yksikkökohtaisia tuloksia tai toiminnallisia sopeutuksia. Niistä tiedotetaan ensi viikolla, kun aluehallitus on asiaa käsitellyt.

Hyvinvointialue toteaa myös, että henkilöstölle tulevia muutoksia avataan ensi viikolla vastuualueittain ja yksiköittäin. Irtisanomismenettelyt aloitetaan ensi viikolla ja päätetään ennen joulua.