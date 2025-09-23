Marttinen lupaa nuorten työllistymissetelit jakoon viimeistään alkuvuonna.

Työllisyysluvut ovat edelleen huonot ja huolestuttavat, mutta me pääsemme tästä läpi, sanoo työministeri Matias Marttinen (kok.) STT:lle. Hänen mukaansa on syytä muistaa, että kaikkien ennusteiden valossa talous kasvaa jo tänä vuonna ja kasvu vahvistuu ensi vuonna.

– Se luo tilaa myös vahvemmalle työllisyydelle ja sille, että uusia työpaikkoja avautuu taas.

Marttinen kommentoi heikkoja työllisyyslukuja STT:lle eduskunnassa.

Hän sanoo hallituksen vievän eteenpäin kaikkia niitä uudistuksia, joita tällä hetkellä valmistellaan. Ne ovat hänen mukaansa osin työmarkkinauudistuksia, verotuksen keventämistä ja sääntelyn purkamista, jolla myös luodaan tilaa talouden kasvulle.

Tämänhetkiseen tilanteeseen vastaamiseksi Marttinen nostaa esiin budjettiriihessä päätetyn nuorten työllistymissetelin, jolla pyritään helpottamaan kaikkein hankalimmassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työnhakijoiden tilannetta.

– Teemme myös tämänkaltaisia täsmätoimenpiteitä. Työllistymissetelin osalta minulla on tarkoitus aivan lähipäivinä kertoa tarkemmin yksityiskohdat. Saamme setelit jakoon aivan viimeistään heti alkuvuonna.

Työllistymissetelillä tuettaisiin yrityksiä palkkaamaan nuoria aikuisia töihin vähintään puoleksi vuodeksi. Tuki kohdistuisi 18–29-vuotiaisiin nuoriin, joilla ei ole aiempaa työhistoriaa tai koulutusta tai se on vähäistä.

Hallitus on varannut malliin 30 miljoonaa euroa.