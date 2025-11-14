Kärppien tämän kauden ykköshankinta Rubin, 29, ehti pelata syyskuussa vain neljässä liigaottelussa ennen loukkaantumistaan. Hän palasi tositoimiin lähes kahden kuukauden tauon jälkeen keskiviikon Jukurit-kotiottelussa, josta Kärpät otti 4–3-voiton voittolaukauksilla .

Karri Kivi pöyristyi – nyt lyötiin päävalmentajaltakin ilmat pihalle: "Onko tämä totta?"

– Kyllä nyt Kärpät on siinä tilanteessa, että en ainakaan päävalmentajana rupeaisi nyt mitään peluutusjuttuja miettimään. Molemmat maalivahdit siellä Oulun päässä (Felix Sandström ja Visa Vedenpää) vetivät alakanttiin. Nyt pitää ottaa pikkuriskillä nämä lähipelit ilman muuta mielestäni, Kivi alleviivaa.