Mittavalta loukkaantumistauolta keskiviikkona palanneen Kärpät-tähtivahdin Niklas Rubinin peluutusratkaisut nousivat puheeksi Liigaviikossa torstaina.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.
Kärppien tämän kauden ykköshankinta Rubin, 29, ehti pelata syyskuussa vain neljässä liigaottelussa ennen loukkaantumistaan. Hän palasi tositoimiin lähes kahden kuukauden tauon jälkeen keskiviikon Jukurit-kotiottelussa, josta Kärpät otti 4–3-voiton voittolaukauksilla.
MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mielestä Rubinin paluu näkyi heti Kärppien tuloksessa.
– Todellakin. Hän pelasti voiton ja antoi uskoa, Kivi linjaa Liigaviikossa.