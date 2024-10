Karri Kiveltä huomio nyky-Tapparasta – nostaa esiin Raimo Summasen nimen: "Täytyy olla luistelu kunnossa"

Ilves on porskutti kauden alussa voitosta voittoon etenkin erinomaisen ykkösketjunsa Eemeli Suomi–Jens Lööke–Matias Mäntykivi ansioilla. Viime aikoina myös tappiosarakkeeseen on tehty merkintöjä, ja Ilves on tällä hetkellä sarjataulukossa kakkosena kuusi pistettä HIFK:n takana.