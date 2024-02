HIFK virkosi vihdoin – yksi iso asia klikannut tähtinipussa: "Kipuiltu päävalmentaja Peltosta myöden"

Kiekkoraati linjasi, että liigan "uinuvat jättiläiset" ovat nyt heränneet. Toinen näistä on HIFK.

SM-liigaseura velkaantui osakemaksusta – ex-omistajalla yhä yli 2 miljoonaa saatavat: "Laina on laina"

Helsinkiläisnippu on osoittanut viime aikoina väkevän kevätheräämisen merkkejä, tuoreimpana näytteenä 6–1-kotivoitto Pelicansista keskiviikkona.

– Leo Komarovin paluu pitkän loukkaantumisen jälkeen, ja Antti Pihlströmin hankinta siirtoajan viime hetkillä HPK:sta. Nyt HIFK:lla on myös sellainen nelosketju, joka tuottaa ja tuo sitä tunnetta ja virtaa. Tiedän, että HIFK:ssa ihan päävalmentaja (Ville) Peltosta myöden aika paljon kipuiltiin pitkin kautta sen kanssa, ettei ihan syvyys riitä, nelosketju on tosi hajanainen ja vaihteleva. Nyt siinä on Komarov, Pihlström ja Miro Väänänen vielä keskellä. Näyttää tällä hetkellä hyvältä, Waheeb kommentoi.