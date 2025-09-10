HIFK:n kapteeni ja SM-liigan hallitseva maalikuningas Iiro Pakarinen on koko loppuvuoden ajan sivussa pelikentiltä loukkaantumisen takia.
HIFK kertoi asiasta keskiviikkona. Seuran mukaan Pakarisen vamma vaatii leikkaushoitoa ja paluu pelikentille tapahtuu tämän hetken arvion mukaan tammikuussa.
– Tuo on tietysti Iiron ja koko joukkueen kannalta äärimmäisen harmillinen uutinen, HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen kommentoi.
– Tämä mahdollistaa pelaajille kasvua ja suurempaa roolia joukkueessamme. Pelaamista arvioidaan jatkuvasti ja joukkueen tilanteeseen reagoidaan tarpeen tullen, Pesonen jatkaa.
Pakarinen, 34, voitti viime kaudella SM-liigan runkosarjan maalipörssin, kun hän takoi 58 ottelussa 30 osumaa ja merkkautti kasaan yhteensä 42 tehopistettä.
Pakarinen nimitettiin aiemmin kesällä HIFK:n uudeksi kapteeniksi.
IFK avasi kautensa voitolla, kun se kaatoi tiistaina Mikkelissä Jukurit (3–5). HIFK:n seuraava ottelu on ohjelmassa perjantaina, kun se kohtaa Hockey Night -ottelussa (MTV Katsomo ja MTV3) Kiekko-Espoon.