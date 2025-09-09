SM-liigassa heti jättiyllätys

Jääkiekon SM-liigakausi 2025–26 ponkaistiin tänään käytiin Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Kouvolassa, Oulussa, Lahdessa ja Lappeenrannassa. Avauskierroksella nähtiin heti jättiyllätys.
Sellainen tärähti Oulussa, missä Petri Karjalaisen luotsaama Kärpät kompastui sarjan häntäpäähän veikatulle Vaasan Sportille.
Sport oli parempi lukemin 0–3.
Vaikka Kärpät hallitsi Oulun taiston tapahtumia, Sport oli se, joka sai kiekkoa verkon perukoille. Vaasalaisjoukkueelta esillä oli ruotsalaishyökkääjä Kalle Miketinac, joka vastasi vieraiden 0–1- ja 0–2-maaleista.
Video Miketinacin illan toisesta osumasta näkyy jutun yläreunasta.
Oskari Hult iski vielä loppuhetkillä kiekon tyhjiin.
Miketinacin lisäksi Sportin isona sankarihahmona loisti tshekkiläistorjuja Miroslav Svoboda, joka nappasi nollapelin 28 torjunnan myötä.
Illan kierroksella mielenkiinto kohdistui myös muun muassa Mikkeliin, missä Olli Jokinen teki virallisen debyyttinsä HIFK:n päävalmentajana.
Jokinen kohtasi heti hänelle tutun seuran eli Jukurit, jota hän valmensi kolmen kauden ajan vuosina 2021–24.
Jokisen luotsaama HIFK oli ottelun alkuhetkillä vaikeuksissa Jukureita vastaan. Mikkeliläisjoukkue siirtyi ajassa 37.38 johtoon, kun Thomas Olsen osui Jori Lehterän jäähyn (2+2) aikana.
Eikä siinä vielä kaikki. Alexander Ruuttu latasi vielä 3–1-osuman.
HIFK shokeerasi isäntäjoukkuetta kolmannen erän alkuhetkillä. Niklas Nykyri, Bruno Jalasti ja Petteri Lindbohm käänsivät osumillaan lukemat IFK:n hyväksi.
Petrus Palmu laittoi vielä loppuhetkillä kiekon tyhjiin. HIFK:lle täten 5–3-voitto.
Tiistain 9.9.2025. SM-liigakierroksen tulokset:
HPK–TPS 2–3 vl.
Jukurit–HIFK 3–5
KooKoo–Ässät 1–5
Kärpät–Sport 0–3
Pelicans–Kiekko-Espoo 1–0 ja.
SaiPa–KalPa 3–4 ja.