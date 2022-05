Jukureilla julkaisemattomia sopimuksia – Olli Jokinen puhuu myös tähden lähdöstä: "Kirpaisee"

– Meillä oli iso tahtotila saada sellainen maalivahti, joka on pystynyt pelaamaan isoja pelimääriä ja joka haluaa edelleen mennä uralla eteenpäin. Eikä Jukurit "Fränän" päätepysäkki ole, vaan hänelläkin on kuitenkin tahtotila pelata isommissa sarjoissa tulevaisuudessa, Jokinen kertoo.

– Siinä mielessä on myös hänelle todella hieno juttu, että meillä on tuollainen lohko CHL:ssä, Jokinen viittaa siihen, että Jukureita vastassa seuran ensimmäisellä CHL-kaudella ovat kovat Luulaja Ruotsista ja Sparta Praha Tshekistä sekä tanskalainen Aalborg Pirates .

"Jatkuu entistä kovempana"

– Minä odotan, että heillä tulee olemaan tosi hyvä yhteistyö keskenään, mutta oletan ja haluan, että heillä on myös kova kilpailu toisiaan vastaan harjoituksissa ja arjessa. Tervettä, reilua kilpailua, joka meillä on koko organisaation sisällä. Olemme saaneet kilpailun sinne viime vuonna istutettua, ja nyt se jatkuu entistä kovempana.

"Olisi vielä kehittänyt itseään meillä pelaajana ja ihmisenä"

"Joitain vahvistuksia vielä"

– Joukkueessa ei ole ollut hirveästi vaihtuvuutta, niin nyt on paljon helpompi lähteä tähän kauteen. Meillä on jonkinnäköinen pohja, josta rakentaa ja sitä kautta viilata peliä vielä paremmaksi.

"Loppupeleissä meillä kaikki keskittyy yksilöön ja pelaajaan"

– Hyvin monesti nämä jäävät pelaajilla kauden aikana taka-alalle, mutta meillä paiskitaan duunia ja arki on rakennettu sellaiseksi, että siellä on pakko yrittää ja tehdä hommia. Silloin yleensä kehittyy.

"Jos te luulette, että tämä homma tulee vain jatkumaan sormia napsauttamalla"

Olisi helppo ajatella, että Jukurit lisää tästä vain puita uuniin, kun Jokinen pääsee jatkamaan prosessiaan pidemmälle. Unelmakautta, jos Jukurien runkosarjaa mietitään, ei ole kuitenkaan pienten resurssien seurana helppo toistaa. SM-liigassa on iso nippu joukkueita, jotka operoivat Jukureita isommin pelimerkein, ja olisi huima temppu, jos Jukurit pystyisi jälleen vetämään kärkisijoille. Yksilö- ja joukkuetason vaade on raju.

– Saamme jatkumoa fysiikka- ja taitotreenaamiseen. Viime vuonna me minun mielestäni harjoittelimme harjoittelemaan. Nyt me jalostamme sitä harjoittelua.

– Pelaajilla on paljon parempi ymmärrys siitä, miten me haluamme pelata tuota peliä ja miten me harjoittelemme. Usko fysiikan ja taidon harjoitteluun on kasvanut pelaajilla viime vuodesta. Oikealla tiellä olemme, mutta työntekoa ei saa missään nimessä unohtaa, Jokinen naulaa painavasti.