Henkilötarkastuksia ilman rikosepäilyjä – poliisi näkee hyviä puolia sisäministerin ehdotuksessa jengirikollisuuden torjumiseksi

– Ruotsissa katsotaan Tanskaa, jossa on ollut hyviä toimenpiteitä jengirikollisuuden torjumiseksi, ja nähdäkseni on saatu aikaan hyviä tuloksia. Meidän kannattaa katsoa sekä Tanskaa että Ruotsia, sisäministeri totesi Huomenta Suomessa.

Tanskassa on käytössä tehostetun valvonnan malli, jossa tietyissä tilanteissa poliisi voisi tehdä kenelle tahansa ruumiintarkastuksen ilman rikosepäilyä.

– Ajatuksena on, että tiettyyn rajattuun aikaan tai alueeseen, jossa on havaittu huomattavan paljon rikollisuutta, poliisi voisi silloin tarkistaa ilman rikosepäilyä. Tällä tavalla voitaisiin esimerkiksi hakea pois ampuma- ja teräaseita, Rantanen sanoo.

Poliisi näkee ehdotuksen myönteisenä

Poliisihallituksessa sisäministerin ehdotukseen suhtaudutaan myönteisesti.



– Kyllä poliisin näkökulmasta on tärkeää, että erilaisia toimintatapoja ja toimivaltuuksia tarkastellaan ja mietitään. Meillä on vakavia rikosilmiöitä, kuten tämä nuorisoväkivalta ja katujengirikollisuuden kasvu, joten on hyvä, että mietitään erilaisia keinoja ja toimenpiteitä, millä tätä pystytään torjumaan, rikosylitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta sanoo MTV Uutisille.