Poliisilla uusi erikoisryhmä: Tutkinnassa noin 20 katujengeihin liittyvää huume- ja väkivaltarikosjuttua

Ryhmässä on kaksi tutkinnanjohtajaa, kaksi ryhmänjohtajaa ja myös kaksi vararyhmänjohtajaa. Rikostutkijoiden määrä on kymmenen. Lisäksi erikoisryhmään tulee mukaan apulaistarkastaja.

Ilmiö ei ole hävinnyt

– Poliisin toiminta jo ennen meidän ryhmän perustamista on rauhoittanut tilannetta. Tietynlaisesta sirpaloitumisesta voidaan puhua, kun on otettu kiinni tiettyjen ryhmien johtohenkilöitä ja he ovat vankilassa tällä hetkellä. Tottakai se hetkellisesti on rauhoittanut tilannetta, mutta ei katujengi-ilmiö minnekään ole hävinnyt.