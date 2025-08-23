Mies pahoinpiteli vakavasti toisen miehen Pietarsaaressa

Poliisi on löytänyt vakavasta väkivaltarikoksesta epäillyn miehen Pietarsaaressa.
Poliisi sai perjantai-iltapäivänä ilmoituksen, jonka mukaan mies oli pahoinpidellyt yksityisasunnossa toista miestä jollakin astalolla eri puolille vartaloa hakaten. Poliisin päästyä paikalle epäilty oli poistunut tapahtumapaikalta.
Uhri toimitettiin paikalta sairaalahoitoon. Poliisin alustavan tiedon mukaan hänellä on vakavia vammoja, mutta ei välitöntä hengenvaaraa.
Poliisi etsi epäiltyä eri puolilta Pietarsaarta eilisen iltapäivän ja illan aikana useiden poliisipartioiden toimesta.
Poliisi tavoitti ja otti kiinni epäillyn noin klo 21 aikaan paikallisen huoltoaseman läheisyydestä. Miestä epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Poliisi jatkaa asian tutkintaa asianosaisia kuulemalla ja tiedottaa asiasta seuraavan kerran aikaisintaan maanantaina.