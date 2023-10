Orpo: Katujengi-ilmiö on jo Suomessa – hallitus kaavailee useita keinoja

MTV:n Uutisextrassa vierailleen pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Ruotsin katujengi-ilmiö on jo Suomessa. Orpon mukaan Suomessa on syytä olla "erittäin huolissaan" sekä katujengi-ilmiöstä että nuorten väkivaltarikollisuudesta.

– Toinen on katujengi-ilmiö. Näemme Ruotsissa, mihin se on pahimmillaan mennyt: väkivaltaan ja surmatekoihin. Meillä on jo samaa ilmiötä Suomessa, Orpo sanoo.