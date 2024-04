Hengenvaarallisesti kuormatun kaivinkoneen kauha iskeytyi auton kylkeen kesken ajon – tällaista jälkeä syntyi

"Vakava terveyden ja hengen vaara"

– Menettely on ollut omiaan aiheuttamaan vähäistä suurempaa vaaraa toisen turvallisuudelle, sillä ajo on tapahtunut moottoriliikennetiellä, missä on tien yläpuolisia rakenteita, syyttäjä perusteli haastehakemuksessaan.

Vastuu kuljettajalla

Lain mukaan ajoneuvo on kuormattava niin, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata tai pudota tielle. Vastuu ajoneuvon ja perävaunun kunnosta ja määräystenmukaisuudesta on lähtökohtaisesti niiden kuljettajalla.

– (Miehen nimi) on ollut tietoinen puomin korkeudesta, koska on kiinnittänyt siihen itsekin huomiota ja mitannut sen. Hän ei ole saanut puomia laskettua alemmas, mutta on lähtenyt silti ajoon. Näin menettelemällä hän on tietoisesti hyväksynyt mahdollisuuden, että kuorma on liian korkea, oikeus totesi ratkaisussaan.