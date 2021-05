Kuorma-auto jyräsi lastaan rattaissa työntäneen äidin kuoliaaksi, lapsi pelastui – kaksi syytettyä kertoo kuskin lähteneen liikkeelle "kiukuspäissään"

Kuorma-auton editse kulkenut nainen jäi alle

– [Naisen] eteneminen ajoneuvon eteen välittömästi sen lähtiessä liikkeelle on ollut täysin yllättävää ja ennalta-arvaamatonta. Ilmeisesti osaltaan onnettomuuteen on myötävaikuttanut se, että [naisella] on ollut korvakuulokkeet korvillaan, kuljettajan puolustus kirjoittaa.