Sähköpyöräilijä törmäsi autoon suojatiellä Lappeenrannassa – loukkaantui vakavasti

Sähköpyöräilijä on loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa Lappeenrannassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitos.
Onnettomuus tapahtui tänään maanantaina noin kello 13 Tyysterniementiellä Voisalmen kohdalla, kun metsäpolulta suojatielle ajanut sähköpyöräilijä törmäsi henkilöautoon.
Pyöräilijä loukkaantui poliisin tiedotteen mukaan vakavasti ja hänet kuljetettiin sairaalahoitoon.
Henkilöauton kuljettaja ei loukkaantunut, mutta auto vaurioitui törmäyksessä.
Poliisi jatkaa asian tutkintaa.
Tässä vaiheessa poliisi epäilee sekä pyöräilijää että autoilijaa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.