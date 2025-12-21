Nigeriassa viranomaiset ovat onnistuneet vapauttamaan 130 lasta, jotka aseistautunut ryhmä kaappasi marraskuussa.
Aiemmin joulukuussa viranomaiset saivat vapautettua sata koululaista.
Lue myös: Ainakin 50 lasta pääsi pakoon sieppaajilta Nigeriassa – siepattuja oli yli 300
Yhteensä yli 300 lasta ja kymmenkunta opettajaa siepattiin marraskuussa katolisesta koulusta, joka sijaitsee maan länsiosassa Nigerin osavaltiossa. Lapset olivat 8–18-vuotiaita.
Tapaus on yksi suurimmista joukkosieppauksista Nigerian historiassa.