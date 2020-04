Lasten määrä päiväkodeissa ja esiopetuksessa kasvaa hiljalleen – "Opettajat ovat myös toimineet eturintamassa korona-aikana"

Yksityisellä puolella määrä on liki kolmannes. Esiopetukseen on puolestaan osallistunut noin 17 prosenttia lapsista, kertoo opetusneuvos Kirsi Alila opetusministeriöstä.

– Osallistuminen varhaiskasvatukseen on jo muutaman viikon aikana noussut, joskin osallistuminen hieman vaihtelee alueittain. Ilmeisesti on niin, että vanhemmat ovat pystyneet aiemmin pitämään lapsia kotona lomien, vapaiden ja työaikajärjestelyjen turvin, mutta nyt lasten osallistumisluvuissa on ollut nousua, hän sanoo.