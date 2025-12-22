4-luokkalaisten omatoimisuus ja rohkeus keräsi poliisilta kehuja.

Sisä-Suomen poliisi ylistää Facebookissa 4-luokkalaisia lapsia, jotka löysivät tuntitolkulla kateissa olleen 6-vuotiaan lapsen viime perjantaina Tampereella.

Lapsi olli kadonnut Tuluskadulla noin kolmelta iltapäivällä. Poliisi etsi lasta usean partion sekä lennokkein voimin ja kysyi lapsesta havaintoja myös lähialueiden ihmisiltä. Poliisin jututtamat lapset kertoivatkin nähneensä kadonneen tuntomerkkeihin sopivan lapsen hieman aiemmin. Nämä 4-luokkalaiset lapset lähtivätkin poliisin avuksi omatoimisesti etsimään kadonnutta.

– Noin puolen tunnin päästä toinen heistä juoksi poliisipartion luokse ja kertoi, että he olivat löytäneet kadonneen lapsen, ja että hänen kaverinsa on tulossa poliisien luokse kadonneen kanssa, poliisi kertoo päivityksessään.

Poliisi vei läpimärän 6-vuotiaan kotiinsa kunnossa. Lapsi ehti olla kateissa 2,5 tuntia.

– Lasten toiminta oli mitä esimerkillisintä tuossa tilanteessa. Kiitämme heitä oma-aloitteisuudesta, rohkeudesta ja päättäväisyydestä, ylikomisario Ari Aro sanoo poliisin päivityksessä.

Poliisi kertoo toimittaneensa etsivien lasten kotiin kiitokset toiminnastaan. Kehuja saivat myös lasten huoltajat.

Viranomainen muistuttaa, että kadonnutta on syytä etsiä vain johdetusti, jos etsittävä on ollut pidempään kadoksissa metsässä tai maastossa. Muuten ulkopuolisten etsijöiden hajujäljet voivat haitata poliisin ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun koirien toimintaa. Poliisin mukaan lasten toiminta oli tässä tapauksessa kuitenkin kaikin puolin mallikasta.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.