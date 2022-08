Espoossa saatiin heti esimakua syksyn tulevasta tautikierteestä – lasten vanhemmille tärkeä viesti: "Toivoisin muiden kunnioitusta"

Espoossa sijaitseva Auroran päiväkoti on yksi paikoista, joissa on jo huomattu syyskauden alkaminen. Päiväkoti avasi ovensa 1.8. ja ensimmäiset koronatapaukset tulivat seuraavalla viikolla.

Vaikka koronasta puhutaan tällä hetkellä paljon vähemmän kuin vaikka esimerkiksi puoli vuotta sitten, sairastumisia on jatkuvasti runsaasti. THL:n sivuston koronavirustartuntojen seurannassa tautitapausten määrään on 4.8.—11.8. välillä tullut koko Suomessa 20 782 uutta tautitapausta.

Tällä hetkellä osa Auroran päiväkodin henkilökunnasta on sairaana ja myös lapsia on kipeänä.

– Jonkin verran on työntekijöitä poissa. Usein se keskittyy johonkin yksittäiseen lapsiryhmään ja sitten, kun siellä alkaa pöpöt liikkumaan, henkilökuntakin sairastuu.

Auroran päiväkodissa on yhteensä kuusi ryhmää. Yhdestä ryhmästä kaikki lastenhoitajat ovat tällä hetkellä sairaana ja korvattu sijaisilla. Toistaiseksi sijaisia on kuitenkin löytynyt hyvin ja päiväkoti on pystynyt toimimaan normaalisti.