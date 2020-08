Tältä näyttää päiväkotien koronasyksy – sairastunut lapsi siirretään erilliseen tilaan odottamaan, huoltajan tulee hakea välittömästi kotiin

– Kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjeistanut, ylähengitystieoireiset sairaudet ovat ammattilaisellekin vaikea erottaa toisistaan. Kannattaa siis ottaa varman päälle, Eskelinen sanoo.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Timo Mäki huomauttaa, että yhteydenotto huoltajaan lapsen sairastuessa on käytäntönä myös korona-ajan ulkopuolella.

– Niin sanottuna normaaliaikanakin pääperiaate on, että lapsen pitää päästä kotiin sairastamaan huoltajansa valvonnassa ja hoidossa. Huoltajat yleensä tietävät näistä käytännöistä, kun lapsi aloittaa päiväkodin. Asia on tietysti enemmän esillä poikkeustilanteen johdosta, Mäki toteaa.

Varahakijan voi pyytää apuun

Jos huoltaja ei esimerkiksi töidensä takia pääse heti hakemaan lasta, muita hakujärjestelyjä on mahdollista sopia. Jokaiselle lapselle tehtävässä varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan, kuka voi hakea lapsen oman huoltajan estyessä.

– On tärkeää, että lapsen saa luovuttaa päiväkodista vain sellaiselle henkilölle, jolla on lupa hakea hänet. Huoltajien kannalta on tärkeää, että järjestelyt ovat kunnossa, Mäki sanoo.