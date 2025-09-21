Rallin MM-sarja tavoitti viime vuonna lähes 1,3 miljardia ihmistä tv:n välityksellä ympäri maailman. Lähetysten hermokeskus sijaitsee Helsingissä.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Keski-Euroopan MM-ralli 16.–19.10. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

MM-rallin tv-tuotanto mullistui vuonna 2018, kun sarjassa alettiin näyttää WRC All Live -palvelun kautta suorana kauden kaikki erikoiskokeet. NEP Finlandin toimitusjohtajan Marko Viitasen mukaan palvelun käyttöönoton taustalla oli läpi vuosikymmenen jatkunut suunnittelutyö.

– 2011 olin ensimmäistä kertaa kokeilemassa, mitä tarkoittaa, jos saadaan tehdä kokonaisia erikoiskokeita livenä. Kun sain ohjata sen yhden päivän, tiesin, että tässä olisi tapa tehdä rallia livenä.

Päätös All Live -palvelun toteuttamisesta tehtiin heinäkuussa 2017, puoli vuotta ennen seuraavan kauden alkua.

– Siinä tilanteessa kukaan ei tiennyt, millä kamoilla se tehdään ja mistä saadaan sellaiset onboardit, jotka lähettävät neljä kuvaa autosta samanaikaisesti.

– Viiden kuukauden aikana minun silloinen tiimini, josta suuri osa on yhä mukana, rakensi kaiken käytännössä nollasta.

Ensi alkuun All Liven pyörittäminen vaati NEPiltäkin läsnäoloa ralleissa. Jo tuolloin tuotannossa kuitenkin mietittiin, voisiko asiat toteuttaa toisin.

–Aloimme miettiä sitä, onko tämän enää pakko tapahtua paikan päällä. Onko meidän pakko mennä Paraguayhin, Chileen, Argentiinaan tai Meksikoon tekemään sitä, vai voitaisiinko se tehdä jossain muualla, missä on staattiset olosuhteet ja aina sama paikka.

Emoyhtiö NEP Groupilla on toimintoja yli 20 maassa, mutta MM-rallin tv-tuotannot päätettiin keskittää Suomeen. Viitanen kutsuu

– Meillä oli monta eri vaihtoehtoa. Jostain syystä Helsinki valikoitui paikaksi, ja se oli meille ja suomalaisille lottovoitto.

Viitanen kutsuukin NEPin Suomen-toimipistettä MM-rallin tv-tuotantojen pyhimmäksi paikaksi. Suomen-päässä tarkkaamoissa työskentelee kisan aikana noin 20 hengen ryhmä, paikan päällä ihmisiä on 35–40.

– Koko projektia pyörittää sellainen noin 15 hengen suomalainen ydintiimi. Joka alueelle löytyy suomalainen tiiminvetäjä. Tyypit, jotka suunnittelevat kaiken, tulevat Suomesta.

Lue myös: Juha Kankkunen varoittaa Kalle Rovanperästä

Teknisesti tuotanto on hyvinkin hienostunutta ja nykyaikaista.

– Kun autoissa on kamerat, meidän piti keksiä keino, miten ne kuvat saadaan kerättyä sieltä. No ne kerätään lentokoneeseen, joka lentää 8 kilometrin korkeudessa. Kaikki signaalit ajetaan sen tai satelliitin kautta huoltoparkkiin, josta ne lyödään valokuitua pitkin Helsinkiin. Sitten tehdään niin kuin tehtäisiin missä tahansa ulkotuotantoautossa tai kiinteässä ohjaamossa, mutta se tehdään täällä.

Silloin tällöin tekniikkakin silti pettää.

– Toissa vuonna tuli kauhea poru siitä, että sitä Kallen ulosajoa (Jyväskylässä) ei saatu. Ongelma tuli siitä, että auto oli ylösalaisin. Antenni on katolla, ja jos antenni näyttää maahan, sieltä ei tule enää mitään.

Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta Viitanen on tuotteestaan ylpeä, vaikka kehityskohteitakin on toki yhä mielessä.

– Väitän, ja olen sitä mieltä, että se All Liven tulo 2018 pelasti WRC:n.

– Tämä on maailman makein laji. Mikä meiltä puuttuu? Se, että voi itse valita, kenen kyytiin hyppää. Jos tulee viesti, että Kalle lähtee minuutin päästä, voi avata soittimen ja katsoa, kun Kalle vetää Ouninpohjaa alusta loppuun.

– Jos pystymme sen tarjoamaan, olemme tehneet meidän työmme.