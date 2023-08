MTV seuraa: Suomen MM-ralli – Kalle Rovanperä kärkeen, Laukaassa yllättävä pohja-aika!

Suomen MM-rallin ohjelma perjantaina 4.8.

Suomen MM-rallin tilanne, EK2/22:

Liveseuranta:

Klo 8.56: Seuraavana vuorossa on Lankamaa. Tiedusteluraportti sitä seuraavasta Myhinpäästä näyttää tältä:

EK2 Laukaa 1 (11,78 km)

Klo 8.35: Jari-Matti Latvala on 8,8 sekuntia hitaampi kuin Katsuta.

– Aika on paljon parempi kuin luulin, koska tuli jarruteltua aika kovaa. Olosuhteet ovat aika vaikeat. Jossain paikoissa pito on tosi hyvä, ja joissain ei niin hyvä. On fantastista olla ajamassa Suomen rallia.