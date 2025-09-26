Kun rallin MM-sarjan kalenteri kaudelle 2026 julkaistiin heinäkuun lopussa, monet panivat merkille, että Yhdysvaltoihin kaavailtu osakilpailu ei toteudu vielä ensi vuonnakaan. Sarjan kaupallisia oikeuksia hallinnoiva WRC Promoter on kuitenkin jo tehnyt sopimuksen kisan järjestämisestä.

MM-sarjassa ajetaan ensi vuonna tämän kauden tapaan 14 osakilpailua, mutta yksikään niistä ei vieläkään ole Yhdysvalloissa. Toistaiseksi viimeisin MM-ralli Pohjois-Amerikassa ajettiin vuonna 1988, kun Tacoman kaupunki Washingtonin osavaltiossa isännöi kauden seitsemättä osakilpailua.

– Olemme tehneet alusta asti selväksi, että Yhdysvaltoihin mennään vain, jos se voidaan tehdä oikein. Tällä hetkellä edellytyksiä siihen ei ollut, MM-sarjan tapahtumajohtaja Simon Larkin sanoo MTV Urheilulle.

– Olemme kuitenkin täysin sitoutuneita. Meillä on sopimus valmiina heidän kanssaan. Todennäköisesti järjestämme tänä syksynä kandidaattikilpailun, ja jatkamme valmisteluja vuoteen 2027. Olemme erittäin luottavaisia, että uusien sääntöjen ja toivottavasti useampien tiimien myötä voimme silloin debytoida Yhdysvalloissa mahdollisimman vahvalla MM-sarjalla.

Yhdysvaltoihin pääseminen on ollut jo pitkään MM-sarjan keskeisimpiä tavoitteita. Tätä tahtotilaa kuvastaa myös se, että mahdollisen Yhdysvaltain osakilpailun liiketoimintamalli on tavanomaisesta poikkeava. WRC Promoter on jo sijoittanut ja sijoittaa yhä huomattavasti rahaa kisan toteuttamiseksi.

Larkinin mainitsema sopimus on tehty Tennesseen osavaltiossa sorateillä järjestettävästä kilpailusta. Ensimmäinen niin sanottu kandidaattikisa järjestettiin jo viime kesänä, ja toinen on siis tulossa tänä syksynä.

– Haasteena on, että laji on aika pieni laji siellä. Nyt sinne on alkanut rantautua Rally2-luokan kalustoa, ja sitä kasvatetaan siellä, mutta järjestelyt ovat tosi pienen porukan hommaa, sellaista kyläkisamaista touhua verrattuna Nascariin ja Indyyn, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko sanoo.

– Varmasti on haaste löytää organisaatio, jolla sitä voitaisiin ruveta toteuttamaan. Keskusteluita käydään kai koko ajan, mutta vielä se ei ole valmista. Autonvalmistajien näkökulmasta sinne pitää mennä heti, kun vain mahdollista.

Tiettävästi ainakin MM-sarjan turvallisuustandardit ovat vielä huomattavasti korkeammat kuin mitä Yhdysvalloissa on toistaiseksi nähty.

– Ehdottomasti Yhdysvallat tarvittaisiin mukaan, mutta olen vuodesta 2014 asti kuullut, että se tulee ensi vuonna mukaan. Vielä se ei ole tullut, Tahkon asiantuntijakollega Janne Ferm huomauttaa.

