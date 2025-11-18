MTV Urheilun ralliasiantuntija Riku Tahko innostui suuresti Esapekka Lapin mahdollisesta paluusta MM-sarjaan ensi kaudella.

Lappi, 34, paljasti MTV Urheilulle, että eläköityvän huippukuskinsa Ott Tänakin menettävä Hyundai on ollut yhteydessä suomalaiseen tulevan kauden osalta. Lapin mukaan osapuolet ovat puhuneet osittaisesta kaudesta, ja huhujen mukaan vuorottelemaan tallin kolmosautoon olisi ehdolla myös toinen kokenut tekijä, espanjalainen Dani Sordo.

Lapin mukaan asiat ovat vielä kesken, mutta ratkaisuja on odotettavissa lähiviikkoina.

– Tuo kuulostaa loistavalta. Esapekka Lappi on aina tervetullut takaisin MM-sarjaan. Vaikka hän on yrittänyt pitää itsensä erossa MM-sarjasta, niin maapallolta ei varmaan löydy sellaista kilpakuljettajaa, joka ei ainakin tarkasti punnitsisi, jos tuollainen soitto tulee, asiantuntija Tahko aloittaa.

Lappi ajoi edellisen täyden kautensa MM-sarjassa vuonna 2023, ja juuri Hyundailla. Sen jälkeen hän halusi viettää enemmän aikaa perheensä kanssa.

Kaudella 2024 Lapin vyölle tuli Hyundain osa-aikakuskina viisi MM-rallia ja uran toinen voitto Ruotsista. Tänä vuonna hän ajoi SM-sarjan mestariksi.

– Kyllä puolikkaasta kaudesta on varmasti kotijoukkojen kanssa ainakin hyvät neuvottelulähtökohdat, Tahko spekuloi.

Tällä kertaa myös asetelma on hyvin erilainen. Lapin ei tarvitse ajaa tulevaisuudestaan.

– Tämä on hyvin keikkaluontoinen, mutta samalla mielenkiintoinen kokonaisuus. Hyundai on todella selkä seinää vasten tällä hetkellä. Jotain heidän on keksittävä, Tahko toteaa viitaten päävastustaja Toyotan viiden mestaruuden putkeen valmistajien puolella.

Tahkon mielestä Lapilla ei ollut aiemmilla Hyundai-kausillaan kovinkaan paljon sananvaltaa, sillä Tänak ja toinen maailmanmestarikuski Thierry Neuville veivät autoa omaan suuntaansa. Suomalaisen paitsioasemaan saattaisi tulla nyt muutos.

– Nyt Hyundailla on sellainen tilanne, että Lappia olisi kuunneltava.

– Tällä kaudella Hyundain suoritustaso laski kuin lehmänhäntä. Edellisen kauden mestari Neuville on romahtanut totaalisesti. Nyt on kuunneltava tuoretta mielipidettä, Tahko linjaa.

Tahko näkisi myös 42-vuotiaan Sordon järkiratkaisuna Hyundailta. Espanjalainen on edustanut korealaisvalmistajaa 11:llä kaudella MM-sarjassa, viimeksi 2024. Voittoja Sordo on ajanut urallaan kolme, palkintosijoja peräti 58.

Vaikka MM-sarjaan on toivottu uusia nuorempia kasvoja, Tahko näkee kokemukselle perusteita juuri tässä kohtaa, sillä Hyundain jatko MM-sarjassa ensi vuoden jälkeen on epävarmaa ja tekniset säännöt muuttuvat kaudelle 2027.

– Lappi ja Sordo kuulostavat niiltä suuntaviivoilta, joita minä piirtäisin tallipäällikkönä.

Myös Sordo on pitänyt ajotuntumastaan huolta. Hän voitti Portugalin rallisarjan mestaruuden Hyundain Rally2-autolla.

– Aina kun pilliin on puhallettu, niin Sordo on ollut valmis. Ei hän kaikkein nopein kuski ole, mutta on hän erittäin varma pisteiden tuoja ja todellinen joukkuepelaaja, Tahko summaa.