Tulinen puheenvuoro – WRC-tallipomo perää jättimuutosta: "Se pitäisi lopettaa kokonaan"

Chilen MM-ralli 28.9.-1.10. To: Testierikoiskoe klo 14.00 alkaen Pe: EK:t 1-6 klo 14.20 alkaen La : EK:t 7-12 klo 13.45 alkaen Su: EK:t 13-16 klo 13.55 alkaen

Abiteboul aloitti Hyundain tallipomona tämän vuoden alussa. Ranskalaista voidaan pitää lajin sisällä vielä keltanokkana, mutta toisaalta hänet on marinoitu vieläkin vahvemmissa liemissä formula ykkösten puolella.

Rallin MM-sarjan pääluokan askelmerkkejä tuleville vuosille pohditaan parhaillaan päättävissä elimissä. Abiteboulin mukaan tärkein kysymys on täysin selkeä.

– Meidän pitää puhua niille ihmisille, jotka ovat jo mukana rallimaailmassa. Skodalla ja Citroenilla on Rally2-auto, ja meidän täytyy keskustella heidän kanssaan siitä, mitä he tarvitsevat tullakseen Rally1-luokkaan.

Kuten mainittua, Abiteboulilla on läheiset välit Renault'n suuntaan, joka toi hiljattain markkinoille Rally3-luokituksen autonsa. Abiteboulin mukaan myös Renault pitäisi ottaa mukaan keskusteluihin.

Nykyiset Rally1-autot maksavat noin miljoona euroa, kun taas MM-sarjan kakkosluokassa käytettävän Rally2-luokituksen kilpuri kustantaa noin neljä kertaa vähemmän. Pääluokassa ajaa tällä hetkellä vain seitsemän kuljettajaa täysipäiväisesti ja usein MM-rallissa ykkösluokan kisaan osallistuu alle kymmenen autokuntaa. WRC2-luokan puolella kilpailu on huomattavasti kovempaa, kun mukana on kymmeniä kilpailijapareja.

– Nyt palaset pitää vain laittaa paikoilleen ja tehdä päätöksiä, vaikka se suututtaakin ihmisiä lajin sisällä. Olen pahoillani, mutta lajin on pakko kehittyä ja sen on mentävä eteenpäin.

Abiteboulin mukaan toinen iso kysymys on se, kuinka lajin pariin saadaan uusia faneja. Tallipomolla on mielessään radikaali ratkaisu: MM-sarjan nykyinen televisiotuotanto pistettäisiin kokonaan uusiksi.

– Lineaarinen televisio on kuollut. Kuinka urheilua katsotaan nykyään? Sitä katsotaan täältä, Abiteboul painottaa ja osoittaa sormellaan MTV Urheilun toimittajan älypuhelinta.

– Ymmärrän toki, että FIA:lla on iso työ tehtävänään. Rallin MM-sarja on toiseksi suurin näyteikkuna moottoriurheilussa F1-sarjan jälkeen. Ehkä he haluavat tällä hetkellä pitää kaikki tyytyväisinä. Mutta kaikkien pitäminen tyytyväisinä ei vie lajia eteenpäin. Ja jos jää paikoilleen, silloin mennään itse asiassa taaksepäin. Päätöksiä pitää tehdä, vaikka ne suututtaisivat ihmisiä. Haluan päätöksiä, Abiteboul alleviivaa.