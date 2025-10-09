Amfetamiinia käyttänyt rekkakuski ajoi poliisia karkuun hurjassa takaa-ajossa moottoritiellä.

Video näyttää, kuinka poliisi ajoi takaa yli 40 minuutin ajan huumekuskia, jonka oli varastanut arvokasta lastia kuljettaneen kuorma-auton.

Tapahtumat sijoittuvat vuoden 2022 syyskuulle, jolloin kuljetusliikkeen työntekijä oli tuonut täysperävaunullisen kuorma-autoyhdistelmän Ruotsista Naantaliin kuljetusliikkeen tiloihin, josta toisen kuljettajan piti myöhemmin ajaa ajoneuvo Vantaan Giganttiin.

Ruotsista Naantaliin kuorma-auton ajanut kuljettaja soitti kuitenkin yllättäen toiselle kuskille ilmoittaakseen, että halusi sittenkin ajaa kuorman perille lopulliseen kohteeseen.

Kuljettajan olisi pitänyt ilmoittaa muutoksesta myös esimiehelleen, mutta tätä ei koskaan tapahtunut. Esimies oli ollut kuskiin yhteyksissä, mutta vastaus oli ollut sekava.

Pippurisumute ei tehonnut

Kuskia seurattiin kuljetusliikkeen GPS-paikantimien avulla. Seurantatietojen perusteella hän kävi Hyvinkäällä, mistä kääntyi ajamaan takaisin Turkuun.

Tässä vaiheessa poliisit lähtivät seuraamaan kuljettajaa, minkä jälkeen seuraavat 40 minuuttia tallentuivat sivullisten ja poliisiautojen kuvaamille videoille.

Hurjin hetki nähtiin Salossa huoltoaseman pihalla, minne kuski pysähtyi. Hän ei suostunut avaamaan ovea, joten ikkunasta roikkunut poliisi sumutti kuskia pippurisumutteella, mutta sillä ei ollut vaikutusta.

Kuski lähti ajamaan karkuun niin, että poliisi roikkui hetken ikkunasta auton jo liikkuessa.

Amfetamiinia veressä

Turun moottoritiellä alkoi takaa-ajo, jossa nähtiin piikkimattoja, savua, liekkejä ja renkaan räjähdys.

Pitkä ja tapahtumarikos takaa-ajon jälkeen poliisi sai pysäytettyä kuorma-auton, jolla ei päässyt enää metriäkään eteenpäin. Kuskin verestä löytyi amfetamiinia.

– Hän oli mielestäni aivan harhainen, hän ei ymmärtänyt lainkaan mitä hänelle sanottiin ja puhui asioita muun muassa tupakan ostamisesta ja lastin purkamisesta, kertoi poliisi kuulusteluissa.

Videolle tallentuneet tapahtumat nähtiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies Silfsten -osiossa, jossa käsitellään erilaisia videoille tallentuneita rikoksia.