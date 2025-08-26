Suomi saa uuden peukkutyöryhmän

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoo uudesta perustettavasta "peukkutyöryhmästä".

MTV Uutiset tavoitti sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen Kokkolasta kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksesta.

Ministeri kertoo uudesta työryhmästä, jonka tavoitteena on etsiä keinoja vallitsevaan huumetilanteeseen ja etenkin alfa-PVP eli peukkuhuumeen äkilliseen lisääntymiseen.

Grahn-Laasonen kertoo, että terveys- ja turvallisuusviranomaisia ollaan kutsumassa koolle huumetilanteen ja alfa-PVP:n aiheuttaman tilanteen käsittelemiseksi.

Mukana koollekutsumisessa on myös sisäministeri Mari Rantanen (ps).

– Huumetilanne on sinänsä ollut koko hallituskauden vahvalla agendalla, Grahn-Laasonen sanoo.

Alfa-PVP -muuntohuumeen eli peukun käyttö on lisääntynyt merkittävästi. MTV uutisoi aiemmin, että lähes puolessa Suomen turvakodeista on huomattu Alfa-PVP:n käytön näkyvän turvaa hakevien ihmisten tilanteissa. Poliisihallitus varoitti kesällä alfa-PVP:n käyttäjien mahdollisesta sekavuudesta ja väkivaltaisuudesta.

Rahoitusta jo käynnissä olevasta ohjelmasta

– Ongelma, joka on noussut, on erittäin huolestuttava. Siinä on sellaisia piirteitä, jotka haastavat meidän päihdepalveluja.

Grahn-Laasonen avaa käynnistettyä nuorten huumekuolemien estämisen ohjelmaa, jonka rahoitus on 10,9 miljoonaa euroa vuosille 2025-2027. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että nuorille suunnatut päihde- ja riippuvuuspalvelut toimivat sujuvasti ja nopeasti.

Ministerin mukaan erityisen haastavan tilanteesta tekee se, ettei Suomessa tällä hetkellä ole parhaita mahdollisia keinoja alfa-PVP:n käyttäjien auttamiseksi.

– Meidän päihdepolitiikassa työvälineet ovat pistettävät huumeet, tarttuvat taudit ja niin edespäin. Alfa-PVP:hen ei ole esimerkiksi korvaushoitoa, ja meidän työkalut eivät ole aivan parhaat mahdolliset. Tai tuskin kenelläkään on, Grahn-Laasonen avaa uuden muuntohuumeen markkinoilletuloa.

Uuden työryhmän rahoitusta ministeri ei tarkemmin avaa, mutta osa rahoituksesta katetaan jo käynnistetyn ohjelman budjetista.

– Tarvitaan terveys- ja turvallisuusviranomaiset koolle miettimään ja pohtimaan ne parhaat keinot ja meillä onneksi on tähän käytössä jo varattua rahoitusta nuorten huumekuolemien estämisohjelmassa.

Tarkkaa aikataulua ministerillä ei ole vielä antaa.

– Ihan lähiaikoina, ja sen jälkeen hallitus miettii jatkotoimia, ministeri sanoo.